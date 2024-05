Sondagem “não corresponde” àquilo que o PAN tem sentido na rua

“Nós sabemos que as sondagens valem o que valem, têm o seu valor sem dúvida, mas é uma amostra de 600 pessoas. Tenho que dizer que não corresponde a aquilo que nós temos sentido na rua. Nós temos tido muito bom feedback por parte da população, muitas das pessoas que afirmam o voto no PAN, que entendem o papel importante que o PAN teve na Assembleia em Setembro de 2023 ao fazer o acordo e o papel, novamente importante que teve em Janeiro de 2024, quando retirou a confiança política a Miguel Albuquerque, sabem que temos um programa eleitoral com medidas práticas e exequíveis que vão de acordo às reais necessidades da população, que somos um partido jovem do terreno das pessoas, que temos na nossa base causas que são essenciais e que fazem falta no parlamento e portanto vamos aguardar pelo verdadeiro resultado que é na noite 26 de Maio”. Reacção de Mónica Freitas, cabeça-de-lista do PAN à sondagem que hoje é manchete no DIÁRIO.

Em relação à concorrência, a candidata faz notar que “o crescimento do CHEGA de alguma forma era expectável mas não deixa de ser preocupante. Estas forças extremistas estarem a ganhar este relevo e acho que se as pessoas realmente estiverem atentas àquele que foi o trabalho na Assembleia, mesmo nestes curtos seis meses, há tanta coisa que dá para perceber sobre o papel dos partidos e das diferentes forças partidárias e a visão que têm para o futuro da região e preocupando muito este crescimento da extrema-direita. Outra questão, nós de facto sentimos que ainda há muita população indecisa, as pessoas ainda estão a pensar muito bem onde é que vão depositar o seu voto, toda esta instabilidade que se vive nós também sentimos que há uma maior consciência da importância do voto e há que atribuir essa responsabilidade também à população porque é ela quem legitima os estados e estadas que querem ver na Assembleia e quem é que querem que seja o partido que forme o governo. Surpreendendo-nos os resultados também para o PSD após toda esta polémica e após todo este processo que ainda não terminou. Não nos surpreendem do PS porque nós ouvimos na rua que as pessoas, apesar de não quererem Miguel Albuquerque, também não querem Paulo Cafôfo. O crescimento do JPP também nos parece expectável e acho que é um sinal também de que há alternativas fora do PSD e do PS”, conclui.

A sondagem indica que o PAN sai do parlamento. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 23 de Maio.