Albuquerque fala de "adoração parola" do PS aos seus líderes nacionais

Miguel Albuquerque criticou, hoje, o líder do PS, dizendo que Pedro Nuno Santos “nada fez”, referindo-se à TAP e à ferrovia. “Eu não preciso, nem o PSD-Madeira precisa, de bengalas nem andarilhos para umas eleições regionais”, voltou a frisar o líder social-democrata. Albuquerque falou mesmo em “adoração parola” do PS aos líderes nacionais, algo que, diz, o PSD não precisar.

À margem de uma inauguração no Porto Santo, o também cabeça-de-lista do PSD às regionais afirmou: “o PS, uma vez que é aquela estrutura provinciana de cá, é que traz os andarilhos e as bengalas de Lisboa”.

“Nós somos uma estrutura autónoma e, portanto, não precisamos de ninguém aqui para fazer a campanha regional. O candidato a presidente do Governo Regional sou eu”, atirou.