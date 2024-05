Domingo sereno, apenas com possibilidade de chuva a norte e na serra

A previsão do estado do tempo para este domingo, 26 de Maio de 2024, por sinal dia de eleições legislativas regionais, aponta para um dia sereno e de relativo bom tempo.

De acordo com o IPMA, haverá períodos de céu muito nublado e ainda aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, havendo a previsão de uma pequena subida da temperatura mínima.



No Funchal, em particular, haverá períodos de céu muito nublado e também possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, sendo que vento soprará fraco (inferior a 15 km/h), igualmente com pequena subida da temperatura mínima.

No mar, dia calmo, pois na costa Norte as ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros e na costa Sul as ondas de sudoeste com 1 metro, além da temperatura da água nos 19 a 21º Celsius, são um 'convite' a quem possa e queira.