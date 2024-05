Livre apela ao voto e diz ser "a esperança que muitos ansiavam"

O Livre emitiu um comunicado onde diz ser "a esperança que muitos ansiavam, e para outros tantos, que estavam afastados por desilusão com a política destes últimos 48 anos de governação por um partido único na Região Autónoma da Madeira". Marta Sofia é a cabeça-de-lista do partido às Regionais de domingo.

O partido reitera que "estamos a poucos dias das eleições e perante a dinâmica, e a alegria em que nos encontramos, a mensagem a viva voz tem sido apenas uma : 48 anos de Governação por um partido único não resolveu, nem resolverá os problemas da população, muito pelo contrário, aprofundou-os e mascarou-os com subsídios em vez de promover a elevação das condições sociais e económicas da população".

O partido deixa uma série de medidas que considera ser cruciais em várias áreas. No caso da habitação, diz ser urgente alargar os programas públicos de apoio ao arrendamento. Na Saúde, pede um maior investimento no SESARAM, que inclua a contratação de profissionais de saúde e o melhoramento das suas condições de trabalho.

Quanto aos rendimentos, propõe o reforço do complemento regional do salário mínimo. Por fim, no que à ecologia diz respeito, o partido está preocupado com a massificação do turismo e quer a Herdade do Chão da Lagoa como local de estacionamento.