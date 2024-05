ADN pede aos eleitores para não se deixarem enganar pelo apelo ao voto útil

"À medida que nos aproximamos das eleições para o governo regional da Madeira, o ADN (Alternativa Democrática Nacional) deseja partilhar uma mensagem importante com todos os eleitores. É fundamental que cada cidadão compreenda a importância do seu voto e não se deixe enganar pelo apelo ao voto útil, uma estratégia frequentemente utilizada pelos grandes partidos para consolidar o seu poder, sacrificando a verdadeira representatividade democrática", começa por referir o partido que tem em Miguel Pita o cabeça-de-lista.

Assim, entende, que "o voto útil é frequentemente apresentado como uma escolha estratégica para evitar que determinado partido ou candidato chegue ao poder. No entanto, o ADN acredita firmemente que esta abordagem mina a diversidade política e reduz a possibilidade de eleger representantes que realmente reflitam as preocupações e interesses da população", advoga.

"Aqui estão algumas razões pelas quais é importante votar em quem realmente representa as vossas ideias e valores, em vez de ceder ao voto útil", continua, enumerando as suas razões para o apelo:

Representatividade Real: O voto útil pode levar a uma distorção da representatividade política. Quando votamos estrategicamente em vez de seguir as nossas convicções, os resultados das eleições podem não reflectir a verdadeira vontade da população. Votar em quem realmente acreditamos é essencial para garantir que a diversidade de opiniões e interesses esteja representada no governo.

Fortalecimento da Democracia: A democracia prospera com a diversidade de vozes e opiniões. Votar em candidatos e partidos que realmente nos representam contribui para um sistema político mais robusto e plural. Isto fortalece a democracia, promovendo debates mais ricos e soluções mais abrangentes para os problemas da nossa sociedade.

Futuro a Longo Prazo: Embora o voto útil possa parecer uma solução imediata para evitar um cenário indesejado, ele pode ter consequências negativas a longo prazo. Ao apoiar consistentemente os mesmos partidos maiores, podemos contribuir para a estagnação política e a falta de inovação nas políticas públicas. Apoiar novos partidos ou candidatos com ideias frescas pode estimular a mudança e a evolução política.

Empoderamento do Eleitor: Votar de acordo com as próprias convicções é um ato de empoderamento. Significa que estamos a fazer uma escolha consciente e responsável, baseada numa análise cuidadosa das propostas e do histórico dos candidatos. Este tipo de voto é um reflexo do verdadeiro espírito democrático, onde cada indivíduo tem o poder de influenciar o futuro da sua comunidade."

Entende ainda o ADN que, "para evitar sermos enganados pelo apelo ao voto útil, devemos informar-nos profundamente sobre as propostas dos candidatos e partidos", refere Miguel Pita. "É crucial participar em debates, ler programas eleitorais e entender as implicações das políticas defendidas por cada candidato. Ao fazermos isto, podemos tomar uma decisão informada e consciente, contribuindo para uma representação mais fiel e justa no governo regional da Madeira", garante.

Em resumo, "ao votar em quem realmente nos representa, estamos a defender os nossos próprios interesses e os interesses da nossa comunidade. Estamos a contribuir para um sistema político mais justo e equitativo, onde todas as vozes têm a oportunidade de ser ouvidas e consideradas. Portanto, na próxima eleição, lembrem-se de votar com o coração e a mente, e não se deixem enganar pelo apelo ao voto útil. Contamos convosco para construir uma Madeira mais representativa e democrática", conclui.