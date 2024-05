Perda de alunos também atinge ensino secundário

O título é mais do que elucidativo. Diminuição de alunos chega ao Secundário é a manchete da edição deste domingo, 26 de Maio de 2024. Em concreto, reumimos: "Próximo ano lectivo deverá ter menos matrículas no 10.º ano, à semelhança do que tem vindo a acontecer noutros ciclos de ensino." Por outro lado há dados curiosos: "A área das Ciências e a Escola Francisco Franco estão no topo das preferências dos estudantes auscultados pela tutela da Educação. Um terço quer cursos profissionais." Um trabalho que pode ler na página 5.

Mas o grande tema do dia acaba por ser o dia de regresso às urnas na Madeira, menos para os Perto de 44.000 'fantasmas', um tema recorrente mas que continua sem solução.. Com ilustração de muitas mãos a colocar boletins nas urnas, acrescentamos: "São muitos os eleitores nos cadernos que não residem na Região. Uma diferença que agrava a abstenção em 17 pontos percentuais." Nesta edição conheça ainda um "Guia para este domingo eleitoral". Tudo nas páginas 6 e 7.

Com uma foto também noticiamos Acrobata e dançarina mostra talento de ginasta em mais uma rubrica da 'Geração do Futuro', desta feita com Raquel Sousa. Leia nas páginas 2 e 3.

Título de primeira é a notícia que o Premiado actor Nuno Lopes vem actuar como DJ ao Summer Opening. Para ler na página 33.

Por fim, Marítimo com lugar na Europa do Andebol é a notícia que fecha os títulos da primeira página do DIÁRIO. "Vitória frente ao Póvoa (29-25) garante à equipa masculina verde-rubra presença na Liga Europeia EHF", consubstancia. Leia na página 19.