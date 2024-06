Leonor de Castro vence concurso na Polónia

A jovem artista madeirense, Leonor de Castro, conseguiu conquistar o 1.° Lugar, num Concurso Internacional na Polónia, Intitulado ‘Digi-Talenty Wiosna 2024’ (no formato On-line), na Categoria MAXI (entre os 15 e os 18 anos).

O vídeo enviado para este certame foi de uma actuação que Leonor teve com a sua Banda ‘3D’, no Alhambra Eco Village (na Tabua - Ribeira Brava) organizado pela Sofar Sounds Madeira, onde interpretaram: ‘The House of rising sun’, fazendo uma versão própria e diferente.