Comissão confirma continuação do 'inquérito das gémeas' enquanto decorre investigação judicial

A comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma aprovou hoje a continuação dos seus trabalhos enquanto decorre o inquérito do Ministério Público ao caso.

Os partidos já tinham acordado a não suspensão dos trabalhos em reunião de mesa e coordenadores, que decorreu ao final da manhã, e confirmaram a decisão com uma votação em reunião plenária da comissão.

PS, PSD, Chega, IL, BE, CDS-PP e Livre votaram a favor da não suspensão da comissão de inquérito enquanto decorre o inquérito por parte do Ministério Público. O PCP absteve-se.

Em causa estava um despacho do presidente da Assembleia da República "sobre a possibilidade de suspensão do processo de inquérito parlamentar até ao trânsito em julgado da correspondente sentença judicial (n.º 4 do artigo 5.º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares)".

Hoje iam ser também apreciados os pedidos de audição do Chega do ex-primeiro-ministro, António Costa, do antigo cônsul-geral de Portugal em São Paulo Jorge Nascimento e do antigo assessor do Presidente da República Mário Pinto, mas a votação foi adiada a pedido do PS.