"Votar na JPP, na CDU, no BE ou no PTP é a mesma coisa do que votar no Partido Socialista", disse, hoje, o cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal Madeira, Nuno Morna.

Segundo o candidato, "já está mais do que evidente" que o Chega e o PSD "já devem ter trocado umas mensagens". E, por isso, "é mais do que notório que votar no Chega é a mesma coisa do que votar no PSD".

No seu entender, já votar no CDS "é votar em qualquer coisa".

A campanha da IL Madeira decorreu, hoje, no Caniço.