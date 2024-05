Nuno Morna denuncia pressão do PSD sobre funcionários públicos

A Iniciativa Liberal esteve, esta manhã, em Câmara de Lobos, para uma acção de campanha que começou com a recolha de lixo na Praia do Vigário e prosseguiu com contactos com a população.

Nuno Morna e cerca de uma dúzia de militantes percorreram o centro da cidade, falaram com várias pessoas e ouviram queixas de pescadores e armadores.

O cabeça-de-lista da IL aproveitou esta acção para denunciar o que considera ser uma "vergonha".

"Este é um manifesto, escrito sabe-se lá por quem, que está correr em algumas secretarias do Governo Regional, de apoio ao PSD. Chefes de serviço, chefes de gabinete e assessores andam atrás dos funcionários para assinarem isto. A quem se recusar a fazê-lo, há chefes de gabinete que andam a dizer às pessoas que vão ficar com o nome e que vão ver como é que é", afirmou, mostrando um dos exemplares do manifesto para assinatura individual.

A mensagem da IL às pessoas que são confrontadas com o referido papel é para que "assinem, porque não significa absolutamente nada, a não ser criar um umbigo ainda maior a determinadas pessoas. Depois, no dia 26, mostrem o que é verdadeira assinatura votando".

Aos que se recusaram a assinar, se tiverem algum problema, a IL oferecer apoio jurídico.

Nuno Morna não vai formalizar qualquer queixa junto da Comissão Nacional de Eleições porque "não acontece absolutamente nada" e, por isso não vai "perder tempo".

A líder da IL-Madeira também comentou os dados de hoje que voltam a colocar a Madeira como a Região com maior risco de pobreza no país.

"Ter a maior taxa, ou a segunda maior taxa é irrelevante, porque são décimas que nos têm separado dos Açores. Para mim isto significa que falhámos, que a autonomia falhou em combater esta situação. Termos cerca de 30% de madeirenses em risco de pobreza é um verdadeiro absurdo. Termos 12% de madeirenses em pobreza profunda é um absurdo. Temos de reconhecer que falhámos e corrigirmos o que falhou que é a distribuição da riqueza", afirmou,

Nuno Morna pergunta para que serve ter um PIB "fora de série" se ""não chega aos madeirenses".

A habitação foi outro dos temas desta acção de campanha. Nuno Morna referiu um estudo que mostra que Portugal é a cidade com "maior carga individual de custos de arrendamento", com 93% dos rendimentos serem para arrendamento.

A IL defende a redução de impostos e taxas, nomeadamente na habitação, para melhorar as condições de acesso.