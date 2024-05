Aleste levou centenas a aproveitar o embalo do mar

O Festival Aleste está a ter hoje uma tarde/noite de muito do bom que a música tem, num ambiente descontraído, animado e com diversão q.b., que tem levado centenas a descerem ao Complexo Balnear da Barreirinha, no Funchal, ‘casa’ de origem deste evento musical que completa 10 anos de existência.

Capitão Fausto, Glockenwise, Mitsuné, DJ Lizz, Pelada, Bia Ferreira e Kiko Denucci foram e são os artistas que estão a dar azo à vontade do público em ouvir música da boa, e dançar, conviver descontraidamente à beira-mar, numa edição que, embora com o intuito da descentralização e dinamização com outras iniciativas, tem sempre aquele toque especial quando começa a música.