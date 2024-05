Aleste na Barreirinha

Mais palcos, mais bandas marcam esta que é a 10.ª edição do Aleste. Em ano de celebração, o encontro começa no adro da Igreja do Socorro e termina no Complexo Balnear da Barreirinha.

O almoço deste sábado ficará a cargo de um grupo de escuteiros que confeccionará uma macarronada.

‘Estrond’ilha’ da Associação Melro Preto e ‘Satélite Pimp’ abrem as hostilidades na animação.

Pelas 15h30 a diversão continua mas no Complexo Balnear da Barreirinha. Capitão Fausto, Glockenwise, Mitsuné, DJ Lizz, Pelada, Bia Ferreira e Kiko Denucci são os artistas convidados para esta edição.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

8h30 – 9.ª edição do ‘Funchal Sky Race’ no Parque Ecológico do Funchal;

9h00 - A Clínica Médica Veterinária - BioVetnatura organiza uma 'cãominhada' entre o Pico das Pedras e as Queimadas. O valor das inscrições reverterá para ajudar animais errantes;

10h30 – Sindicato dos Professores apresenta os resultados do estudo sobre desgaste da classe, no auditório do Sindicato dos Professores da Madeira;

10h30 – Museu Etnográfico da Madeira promove uma oficina sensorial sob o tema ‘Tecendo a Natureza’;

11h30 - A edição de 2024 do Ciclo de Concertos CEPAM (Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira — Engenheiro Luiz Peter Claude) termina com dois concertos que se realizam no Madeira Shopping. O primeiro acontece já este sábado, pelas 11h30. O espectáculo de entrada livre será protagonizado pelo Estúdio de Ópera e Teatro Musical;

12h00 - O 'Ciclo de concertos na Sé’, protagonizado pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove um concerto das Ninfas do Atlântico;

16h00 – Lançamento do livro ‘Filhos da Chuva’, de Álvaro Curia, na Fnac do centro comercial Madeira shopping;

17h00 – CS Madeira – Maiastars, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo;

18h00 – Marítimo – Póvoa AC da I Divisão de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo;

18h30 – Quinta Mirabela – Quinta Grande em veteranos no campo municipal da Ribeira Brava;

19h00 – Gala internacional da Macarónesia na Praça do Mar;

20h00 – Ribeiro Brava – ACDR São Martinho da final da RTaça da Madeira de futsal, no pavilhão da Francisco Franco

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 25 de Maio, Dia Mundial dos Peixes Migradores, Dia Mundial do Sapateado, Dia Nacional dos Jardins, Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, Dia de África e Dia Mundial da Tiroide:

1625 - Isabel de Aragão é canonizada pelo Papa Urbano VIII.

1895 - O escritor de origem irlandesa Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, Oscar Wilde, é condenado a dois anos de prisão, por danos morais, em Londres.

1911 - O Governo da I República cria a Direção-Geral da Assistência.

1974 - Começam as conversações entre o Governo português e o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) para o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau, proclamada em 1973.

1983 - Publica-se o primeiro número do jornal algarvio "Al-Faghar".

1992 - A escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen vence o Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças.

2003 - Israel aprova o Roteiro para a Paz, proposto pelo Quarteto para o Médio Oriente (Estados Unidos, Nações Unidas, União Europeia e Rússia), que prevê a criação por etapas de um Estado palestiniano até 2005.

2007 - O Conselho da Europa condena Portugal por violar o direito das crianças depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter considerado "lícitos" e "aceitáveis" alguns castigos corporais infligidos a jovens deficientes de um lar em Setúbal. O Comité Europeu dos Direitos Sociais do Conselho da Europa conclui que Portugal violou o artigo 17 da Carta Social Europeia, que consagra o direito das crianças à proteção, social, legal e económica.

2011 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, exerce pela primeira vez o direito de veto no seu segundo mandato, devolvendo à Assembleia da República o diploma relativo ao regulamento orgânico da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos.

2020 - George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morre por asfixia, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar. O caso provoca protestos antiracistas e contra a brutalidade policial por todos os Estados dos Estados Unidos da América, manifestações de protesto que alastram a outros países.

2022 - O Governo britânico aprova a venda a um consórcio liderado pelo bilionário norte-americano Todd Boehly do clube inglês de futebol Chelsea, ainda detido pelo russo Roman Abramovich, alvo de sanções devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Pensamento do dia

"A diferença entre a moral e a política está no facto de, para a moral, o homem ser um fim, enquanto para a política é um meio". Pio Baroja (1872-1956), escritor espanhol.

Este é o centésimo quadragésimo sexto dia do ano. Faltam 220 dias para o termo de 2024.