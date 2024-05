Continuação de agressões de ontem na Rua Fernão Ornelas obrigam a nova intervenção da PSP

Um novo desentendimento com as mesmas pessoas e funcionários de uma pastelaria no centro do Funchal, mais precisamente na Rua Dr. Fernão de Ornelas, levou novamente a PSP a intervir em força, com uma carrinha da BIR e vários veículos.

Desta feita, a mesma família que ontem alegava ter sido agredida por funcionários do estabelecimento, regressou à baixa, com reforços, para tirar satisfações, gerando novas agressões.

Zaragata na Rua Fernão Ornelas mobiliza vários agentes da PSP Pelo menos dois indivíduos são acusados de ter agredido funcionários de um estabelecimento na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

Acto contínuo, a Polícia foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência e registar a participação.

O aparato e a cumulação de gente voltou a descer ao centro do Funchal por uma rixa que a PSP teve de agir nomeadamente aconselhando os envolvidos a resolverem o desentendimento em sede própria, nos tribunais.

Uma ambulância foi chamada para transportar pelo menos uma pessoa ao Hospital.