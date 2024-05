CDS preocupado com "voto nas demagogias baratas do Chega e com o populismo fácil do JPP"

No final da campanha eleitoral no Caniço, o cabeça-de-lista pelo CDS às Regionais, José Manuel Rodrigues mostrou preocupação "com o voto nas demagogias baratas do Chega e com o populismo fácil do JPP, que nada resolvem".

Apelou aos madeirenses “para que tenham sentido de responsabilidade” e façam “escolhas que contribuam para a estabilidade e a governabilidade da Região, indispensáveis ao desenvolvimento económico e social da Madeira e do Porto Santo".

Os madeirenses não têm responsabilidade na crise em que política e justiça colocaram a Região; os madeirenses sabem que o PSD pode falhar por causa dos problemas que tem; os madeirenses sabem que o PS pode falhar por causa dos problemas que pode vir a ter; os madeirenses sabem que o CDS no governo ou na oposição não vos falha; votem em quem é seguro e dá estabilidade perante tanto risco de instabilidade José Manuel Rodrigues

“Cuidado com as aventuras sem retorno, que podem ser muito apelativas, mas que só contribuem para a degradação da crise política da Região", alertou José Manuel Rodrigues.