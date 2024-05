Feira do Livro de Machico para visitar a partir de hoje

Entre hoje e o próximo domingo, dia 26, o Largo da Praça vai receber a 12.ª edição da Feira do Livro de Machico.

A iniciativa contará com diversas actividades ao longo dos quatro dias, nomeadamente apresentações e lançamentos de livros, espectáculos musicais, oficinas recreativas, concerto e, também, muita animação.

A abertura oficial da Feira do Livro está prevista para as 10 horas, sendo que cerca de 15 minutos depois será feita a primeira apresentação de um obra, neste caso ‘Guardião de Baleias’, da escritora Leda Quintal da Silva. Segue-se às 11h15 uma sessão de autógrafos da escritora madeirense.

Já às 11h30 será tempo de uma sessão de contos para pensar ‘Voltas e voltas’, com Rafaela Rodrigues.

As actividades retomam na parte da tarde, às 15 horas, com a apresentação do livro ‘A Ilha dos Girassóis’, de Sofia Henriques, assim como uma sessão de autógrafos da autora.

Às 16 horas será lançado o livro ‘Em cada canto um encanto’. Na apresentação estarão presentes os alunos da EB1/PE de Água de Pena e do Externato Quinta de Sant’Ana, Paulo Santos, Luísa Paolinelli e Cátia Pestana.

Segue-se o espectáculo musical ‘Charamelas’, com a EB1/PE com Creche Eng. Luís Santos Costa.

O Grupo Coral Lajes do Pico e a Associação Grupo Coral de Machico ficarão encarregues, a partir das 19 horas, da animação musical.

O encerramento da feira está previsto para as 20h30.

Nesta 12.ª edição serão assinalados os 50 anos do 25 de Abril, através de iniciativas que marcam a efeméride.

O evento, promovido pela Câmara Municipal de Machico, pretende promover a leitura e o livro enquanto instrumentos de desenvolvimento cultural e reconhecimento da cultural oral e escrita do património cultural, mas também na divulgação de escritores.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - Inauguração da exposição 'TRAMAmos a Geometria';

11h00 - Ireneu Barreto recebe em audiência o 2.º comandante cessante da Zona Militar da Madeira e actual comandante da Brigada de Intervenção do Exército Português, brigadeiro-general Manuel Moreira Freite;

17h30 - Festival Aleste;

20h00 - Peça de teatro 'A Longa Ceia de Natal' no Teatro Municipal Baltazar Dias;

Agenda política

10h00 - Campanha eleitoral RIR com contacto, às 10 horas, com a população da Ribeira Brava e às 11 horas com a população da Ponta do Sol e Calheta;

10h00 - Acção de campanha do PS às 10 horas na Rua de João Tavira, no Funchal, e às 17h30 no Bairro de Santo Amaro;

11h00 - PCP estará no Largo do Phelps, no Funchal, para uma campanha política;

11h00 - A CDU vai promover uma campanha política no Largo do Phelps;

11h30 - Bloco de Esquerda vai desenvolver uma acção de campanha na baixa do Funchal;

11h30 - Iniciativa Liberal em campanha no Funchal;

15h00 - Campanha política do MPT na porta de entrada da Quinta Vigia;

16h00 -JPP vai estar na Avenida das Madalenas;

16h00 - O Chega vai fazer uma visita à baixa de Câmara de Lobos, às 16 horas, e às 18h30 visitará o Bairro da Argentina:

17h00 - PSD fará uma arruada pelo Funchal. Às 18 horas Toy e Vasco Freitas vão dar um concerto junto à Assembleia Regional;

17h30 - Acção de campanha do PAN na Rua Fernão de Ornelas, no Funchal.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 23 de Maio, Dia da Lua Cheia - Vesak, Dia Mundial da Tartaruga, Dia Nacional da Segurança Infantil e Dia Internacional do Fim da Fístula Obstétrica:

1179 - O Papa Alexandre III reconhece a soberania de D. Afonso Henriques, com a bula "Manifestis Probatum".

1905 - É criado por iniciativa da Rainha D. Amélia de Orleãns e Bragança, mulher do rei D. Carlos I, o Museu dos Coches Reais, actual Museu Nacional dos Coches.

1934 - Morrem os norte-americanos Bonnie Parker e Clyde Barrow, numa emboscada da polícia em Bienville Parrish, Louisiana.

1935 - É criado o Instituto Nacional de Estatística pela lei n.º 1911.

1947 - Portugal conquista o primeiro título de Campeão Mundial de hóquei em patins, no recém-inaugurado Pavilhão dos Desportos, em Lisboa.

1961 - Eusébio da Silva Ferreira, o "Pantera Negra", com apenas 19 anos, faz a sua estreia com a camisola do Benfica num particular frente ao Atlético, no Estádio da Luz.

1981 - É criada a secção portuguesa da Amnistia Internacional.

1999 - O realizador português Manoel de Oliveira é distinguido com o Grande Prémio do Júri do Festival de Cannes.

2010 - A nave espacial norte-americana Atlantis solta amarras da Estação Espacial Internacional, depois de concluir a sua última missão no espaço, que lhe permitiu livrar-se de mais de 12 toneladas de material, incluindo o módulo russo Rassvet ou MRM-1, sobre o oceano Índico a sudeste da Austrália.

2012 - Morre, aos 104 anos, Fernando Batalha, arquiteto responsável pelo inventário do património arquitetónico de Angola após a independência.

2020 - Morre, aos 81 anos, a escritora Maria Velho da Costa, uma das ‘três Marias’, Prémio Camões em 2002. Exerceu funções de adjunta do secretário de Estado da Cultura do Governo da Maria de Lurdes Pintassilgo em 1979.

2022 - Portugal é o primeiro país a sequenciar o genoma do vírus Monkeypox, parente do vírus que causa a varíola e na origem de um recente surto que afeta vários países onde a infeção não é endémica.

Pensamento do dia

"Uma criança educada apenas na escola é uma criança sem educação". Jorge Sanataya (1863-1952), poeta e filósofo espanhol

Este é o centésimo quadragésimo quarto dia do ano. Faltam 222 dias para o termo de 2023.