Agricultores do Porto Moniz podem entregar batata na Estação Zootécnica da Madeira

A Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural informa os agricultores do Porto Moniz que, tendo em consideração as obras de beneficiação a decorrerem no Centro de Abastecimento Hortícola da Santa (CASA), podem entregar a batata (semilha) na Estação Zootécnica da Madeira, no seguinte horário:

- Segunda a sexta-feira - das 9h00 às 17h30;

- ⁠Sábados - das 14h00 às 17h00.

"Mais se relembra que as obras em curso visam dotar as instalações das condições que cumpram com as exigências e requisitos actuais, inclusive no que diz respeito às regras de segurança, higiene e saúde no trabalho, com a intenção de melhor servir todos os agricultores", conclui nota enviada à comunicação social.