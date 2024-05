BE defende melhores condições de vida no Porto Santo

A candidatura do Bloco de Esquerda dedica o dia de campanha desta segunda-feira ao Porto Santo. Roberto Almada, candidato ao Parlamento Regional, afirmou que, desde há muito que o BE defende na Assembleia Legislativa os direitos dos portossantenses.

O candidato, que falava na cidade Vila Baleira, recordou a luta do Bloco pelo cumprimento do contrato de concessão da linha marítima entre a Madeira e o Porto Santo que obriga o concessionário a repor uma embarcação no mês de Janeiro, quando o Lobo Marinho segue para manutenção.

"É inadmissível que em Janeiro o Porto Santo fique isolado, várias vezes, do exterior, porque o contrato de concessão não é cumprido com claro prejuízo das pessoas", frisou Roberto Almada. De igual forma, o candidato bloquista recordou as intervenções no Parlamento Regional "onde o BE sempre defendeu que as ligações aéreas entre as duas Ilhas, deveriam ser asseguradas pela transportadora aérea nacional, de forma permanente, sem as prorrogações dos contratos que só têm prejudicado os portossantenses.

Roberto Almada exemplifica a defesa que o BE sempre fez dos direitos dos portossantenses ao dizer que "quando, há 20 anos, propusemos a construção de um mini-hospital nesta Ilha fomos apelidados de 'malucos' mas agora, duas décadas volvidas, o governo avança com a construção de uma Unidade Local de Saúde, com caraterísticas hospitalares, o que já vem com muito atraso".

O candidato criticou ainda o facto de estar prevista a ampliação do campo de golfe, numa Ilha "onde a água é escassa na torneira das pessoas mas que terá que existir para garantir a rega do campo de golfe".

Por fim, o candidato do BE pediu aos portossantenses que "no dia 26 de Maio confiem o seu voto no BE por ser uma força que sempre esteve, e continuará a estar, ao lado das pessoas do Porto Santo.