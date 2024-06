Numa semana decisiva para os madeirenses e porto-santenses, é com um sentido de profunda preocupação que me dirijo a todos os partidos com assento parlamentar. Permitam-me esta minha ousadia, mas faço-o imbuído da mais elementar condição de liberdade e desprendido de qualquer interesse porque estou longe de fazer parte de um quadro de nomeados que tanto vos incomoda. Sim, bem sei. Também estou fora de um nível decisório que não vos deve assustar ou temer, portanto deixem-me que o faça porque acredito que aquilo que agora vos digo será o melhor para todos. Até para vós. Para a vossa credibilidade e honestidade política.

Para aqueles que não me seguem - e sei bem da minha pequenez política (escusam aqueles que pensam em porventura relembrar em silêncio ou de forma mais ruidosa o meu estatuto) - sou um simples presidente de Junta de Câmara de Lobos, de uma freguesia piscatória, mas conheço alguns companheiros que são como eu e que também estão entre vós, neste inglório papel mas que nos preenche e nos dá orgulho. Talvez eles sintam melhor o que escrevo. Mas já lá vamos.

Sou de uma terra onde muitos são os filhos de pescadores que vêem os seus pais e mães levantarem-se antes do amanhecer, enfrentando os mares e lutando contra as incertezas da natureza para trazer o sustento para a família. Esse quotidiano moldou meu entendimento sobre trabalho árduo, resiliência e, sobretudo, sobre as reais necessidades de nossa população. Tenho a certeza que entre vós também têm muitos que sabem o que é esta vivência. No mar, os pescadores sabem que sua sobrevivência depende da cooperação. É decepcionante ver que, na política, a oposição muitas vezes falha em objectivos comuns. As divergências ideológicas são naturais, mas a falta de coesão em questões fundamentais enfraquece mudanças positivas. Mais do que nunca a Madeira necessita de uma oposição que coloque os interesses do povo acima da ambição pelo poder porque é disso que se trata.

Assim como no mar, onde é necessário não apenas identificar os problemas, mas encontrar soluções eficazes, a oposição deve ir além das críticas porque reclamar das condições do mar não traz peixe para casa. Da mesma forma a população espera mais da oposição. Espera propostas concretas e viáveis que possam ser implementadas para resolver os problemas que enfrentamos. Espera sentido de responsabilidade.

Aprendi que só com trabalho árduo, união e integridade podemos superar os desafios. É isso que espero da nossa oposição. Basta apenas que cada um faça o seu papel.

Este governo já mostrou que está aberto ao diálogo e incluiu muitas das propostas apresentadas pelos outros partidos. Não era isso que queriam? Ou querem apenas fazer oposição sem ser parte da solução na defesa de melhores e mais condições para os madeirenses? Sigam o exemplo da Assembleia da República, sigam o exemplo dos Açores. A Madeira não pode ficar mais 6 meses sem orçamento apenas porque têm esse poder e não o utilizam para benefício dos madeirenses, fazendo passar as suas propostas que tanto defenderam ao longo destes anos e agora que têm essa oportunidade preferem deitar o governo abaixo… é mais fácil criticar do que fazer parte da solução. E não me venham dizer por favor que governar em duodécimos é igual que ter orçamento aprovado. NÃO É!

Estamos na eminência de parar muitos investimentos, sem falar em outros que estão em risco. Tudo o que é contratos programa com clubes casas do povo, novos projectos, novas tabelas de IRS, progressões dos funcionários públicos, contratos programa com municípios, novas empreitadas, lançamento da terceira fase do hospital, projectos para novas ligações viárias e manutenção de vias, redução de impostos, como o IVA.

Existem muitas instituições públicas e privadas que estão preocupadas com o seu funcionamento diário, porque não sabem quando isto vai acabar, quando terão estabilidade e saber com o que contam. Não tenham dúvidas que o chumbo do orçamento vai mexer com a vida de todos nós. Todos vós têm esse poder e essa responsabilidade na mão, façam uso desse poder para nos tirar deste impasse, deixem as politiquices de lado, e pensem nos madeirenses e porto-santenses.

Responsabilidade e estabilidade, precisam-se!