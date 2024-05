CMF investiu 217 mil euros na requalificação das instalações do Centro Porta Amiga do Funchal

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, acompanhado pela vereadora Helena Leal, que tutela os apoios sociais, visitou esta terça-feira, 21 de Abril, as instalações da Delegação na Madeira da AMI/Centro Porta Amiga, alvo de uma requalificação recentemente.

A deslocação permitiu ver, 'in loco', as obras de requalificação do imóvel, um investimento municipal avaliado em 217 mil euros e que incluiu a reabilitação de paredes, a reparação de fissuras e rebocos, a reparação de tapa-sóis, a revisão da cobertura e dos pavimentos, bem como carpintarias e a pintura integral do edifício.

Os autarcas aproveitaram a ocasião para destacar a importância social da AMI, que está instalada na Rua das Pretas desde 1997.

"Mas mais do que a obra", frisou Bruno Pereira, "o que importa reiterar é o trabalho social desenvolvido pela AMI e que é fundamenta", enumerando as suas áreas de intervenção que vão desde a alimentação ao vestuário, apontando ainda que o trabalho não é isolado, já que a autarquia "tem uma estratégia municipal para as pessoas sem–abrigo com vários parceiros e vários vectores de intervenção", prestando apoio a 130 pessoas sem-abrigo no Funchal.

Nesse sentido, lembrou a habitação solidária que a CMF tem na Avenida Luís de Camões, estando para muito breve a entrada em funcionamento de outra, nos Barreiros.

Enquanto decorreu a intervenção planeada nas instalações da AM|/Centro Porta Amiga, os serviços funcionaram em instalações provisórias, cedidas pelo Comando Militar da Madeira, na Rua da Carreira, no Funchal, nos antigos serviços de RH do Exército.