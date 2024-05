Lançado concurso público para reabilitação do Centro de Artesanato do Porto Santo

Já foi lançado o concurso público, a cargo da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, para a empreitada de reabilitação do Centro de Artesanato do Porto Santo. O prazo de execução é de 5 meses, com preço base de 366.240 euros, ao qual acresce a taxa de IVA em vigor.

Esta é uma intervenção que prevê a substituição da impermeabilização, substituição de revestimentos de pavimentos, paredes e tetos, e reparação, tratamento e substituição pontual de alumínios e serralharias. "A intervenção ainda inclui a instalação de sistema de deteção de incêndio, intrusão, alimentação a UPS, substituição da iluminação geral e de emergência, instalação de telecomunicações e AVAC", dá conta a tutela.

As peças do concurso encontram-se disponíveis para consulta no site da Sociedade de Desenvolvimento e nos escritórios da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., na Avenida Zarco, Edifício do Governo Regional, Funchal.

A disponibilização das peças do concurso, bem como toda a tramitação do procedimento, será feita na plataforma electrónica https://www.acingov.pt. As propostas deverão ser apresentadas até às 23h59, do dia 3 de Junho de 2024.

O anúncio do procedimento n.º 9484/2024, foi publicado no Diário da República n.º 92 II Série, Parte L – Contratos Públicos, de 13 de maio de 2024.