Centro Comunitário do Funchal celebra 15 anos de combate ao isolamento e iliteracia

O Centro Comunitário do Funchal da Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinalou, hoje, o 15.º aniversário, com um convívio que juntou os seus utentes, nas instalações da Avenida Calouste Gulbenkian.

A vereadora Helena Leal, que esteve presente nas celebrações, salientou a importância destas estruturas que, "para além de constituírem um contexto de apoio aos mais vulneráveis", assumem-se como "um meio para absorver o melhor que estas pessoas têm a dar à sociedade, integrando no dia-a-dia, o melhor de cada um ao serviço da nossa cidade".

A autarquia, reforçou, tem "a preocupação de, para além do combate ao isolamento, constituir um contexto de amparo, mas também de incremento de literacia em diversas áreas, potenciando comportamentos de saúde promotores de mais saúde e qualidade de vida".

Refira-se que o Centro Comunitário do Funchal apresenta um vasto programa ao nível de intervenção social com a população sénior do município, que engloba actividades de cariz sociocultural, desportivas, literacia em saúde e programas de estimulação cognitiva.

O actual executivo tem ainda investido em material tecnológico para este centro, nomeadamente através da aquisição de computadores, quadro interactivo, sistema de som completo e colunas de som para o exterior.