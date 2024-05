Nómadas digitais da Madeira ouvidos em projecto da ANACOM

Hoje assinala-se o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação e a ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, a Direção-Geral do Consumidor (DGC) e o Centro Europeu do Consumidor (CEC) acabam de lançar o portal 'Com4Expats' (Communication For Expats), projecto que contou com a opinião dos nómadas digitais da Madeira.

As entidades envolvidas "iniciam uma campanha informativa que visa esclarecer diferentes perfis de consumidores estrangeiros que se mudam para Portugal, de forma temporária ou definitiva, sobre os serviços de comunicações electrónicas no nosso país", explica num comunicado, frisando que para o efeito foram ouvidos os integrantes do Digital Nomads Madeira Islands e, também, do Digital Nomad Association.

"Portugal é um destino cada vez mais atrativo para consumidores estrangeiros, como nómadas digitais, trabalhadores remotos, estudantes de Erasmus e outros profissionais que escolhem o país para viver", explica a ANACOM. "Estima-se que já existam em Portugal mais de 250 mil utilizadores de serviços de comunicações electrónicas estrangeiros não falantes de português. Contudo, essa mudança traz desafios, como compreender as condições contratuais de serviços essenciais para a vida pessoal e profissional, incluindo os serviços de comunicações electrónicas", justifica este projecto 'Communication For Expats'.

Assim, "o site www.com4expats.pt, fruto da iniciativa das três entidades envolvidas oferece respostas a perguntas frequentes sobre serviços de telecomunicações e muito mais. A campanha informativa, na qual o novo Portal se insere, contará igualmente com vídeos sobre as dúvidas práticas que se colocam a estes consumidores. Estes vídeos e o próprio site serão promovidos nas redes sociais das entidades promotoras, ampliando o alcance e a visibilidade desta iniciativa", explica.

O portal "ainda inclui uma área dedicada aos contactos mais relevantes, como centros de arbitragem de conflitos de consumo, garantindo que os utilizadores tenham acesso fácil a informações vitais para a sua adaptação e bem-estar no país", acrescenta.

Recorda pois que antes de chegar ao que é apresentado hoje, "durante a preparação da campanha foram ouvidas várias organizações que representam estas comunidades no país, nomeadamente a Digital Nomad Association (DNA) Portugal e a Digital Nomads Madeira Islands".

Entidades promotoras:

ANACOM: É a entidade reguladora portuguesa do sector das comunicações eletrónicas e postais, autoridade espacial e coordenador para os serviços digitais.

DGC: Integrada no Ministério da Economia, tem como missão contribuir para a elaboração, definição e execução da política de defesa do consumidor em Portugal.

CEC Portugal: Integra a Rede de Centros Europeus do Consumidor e disponibiliza serviços de informação aos consumidores e de assistência na resolução de problemas relacionados com compras de bens e serviços transfronteiriças.