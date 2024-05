Ireneu Barreto volta a apelar à aposta nas Forças Armadas profissionalizadas

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira defendeu, hoje, que Portugal deve apostar na profissionalização das Forças Armadas. Ireneu Barreto discursava na cerimónia de comemoração do Dia da Zona Militar da Madeira que, este ano, se realiza em Santana.

Na ocasião, o Representante defende que a complexidade da missão das Forças Armadas “não se compadece com soluções ad-hoc, de curto prazo ou eivadas de voluntarismo”. “Oficiais, sargentos, praças e trabalhadores civis merecem carreiras com perspetivas e condições para o desempenho das suas diversas missões. Aos recursos humanos há que somar os materiais e equipamentos, para que desta equação resultem umas Forças Armadas qualificadas, capacitadas e motivadas”, disse.

Nesse contexto, Ireneu Barreto recordou a posição geográfica de Portugal, virada ao Atlântico, encontrando-se na intersecção de três áreas geográficas fundamentais: América do Norte, América do Sul e Norte de África. “Não escolhemos esta geografia, mas cabe-nos aproveitar a mesma e assumir as responsabilidades que dela resultam”, considerou, acrescentando que o “contributo de Portugal para a segurança global e para a Paz passa, necessariamente, pelo cumprimento dos compromissos internacionais por si assumidos”.

Antes, afirmou que o facto de a cerimónia estar a decorrer em Santana, numa praça, aproxima as Forças Armadas da população, a quem não é alheia. Aliás, recordou que, neste momento, o RG3 está a acolher açorianos que se encontram na Madeira a receber tratamentos médicos após o incêndio no hospital de Ponta Delgada.

Apelo ao voto

O Representante da República aproveitou ainda a ocasião para apelar ao voto para que “os madeirenses e porto-santenses saibam os seus compromissos para com a Região”. Ireneu Barreto apelou ao voto “em consciência”.