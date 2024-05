Ireneu Barreto recebeu o Chefe de Estado-Maior do Exército

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, recebeu esta segunda-feira, 20 de Maio, em audiência, o Chefe de Estado-Maior do Exército, General Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão.

Na ocasião, Ireneu Barreto enalteceu a presença e eficácia das Forças Armadas na Região, e do Exército em particular, quer no desempenho de missões militares, quer na valência de protecção civil, conforme ficou amplamente demonstrado na actuação em diversas situações de emergência recentes.

O representante da República e o General Mendes Ferrão tiveram a oportunidade de trocar impressões sobre diversos temas que a actual conjuntura, internacional e nacional, veio tornar prementes, nomeadamente o processo de modernização do Exército, o reforço da atractividade da carreira militar, a situação dos deficientes das Forças e Armadas e dos antigos combatentes e a participação de militares portuguesas em missões internacionais.

A terminar a audiência, Ireneu Barreto agradeceu ao Chefe de Estado-Maior do Exército a continuação do reforço dos meios do Exército na RAM, e desejou-lhe as maiores felicidades no desempenho da sua missão.