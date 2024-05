Objectivo superado

O Futebol é incontornavelmente a modalidade desportiva mais seguida pela população em geral e, consequentemente, mais mediática.

Durante muitos anos, esta, também bandeira da Autonomia, foi de forma transparente, clara e parecendo-me consensual, apoiada correcta e justamente pelo Governo Regional, tentando-se com esta opção, esbater, amenizar, os evidentes e bem sentidos custos da insularidade.

É verdade que o dinheiro não é tudo , mas … é indiscutivelmente muito importante, fundamental e habitualmente desequilibrador.

A época que o C.D. Nacional consegue fazer e que termina com a subida á 1 divisão, parece desmentir o acima escrito.

Mas não nos iludamos, o que foi conseguido este ano resultou duma convergência de factores, dum extremar de competências dos diversos departamentos do Clube, mas que , penso, ser dificilmente repetível.

Assumindo-se que é importante para a nossa Região estarmos presentes no principal escalão do nosso Futebol Profissional, entendo que deve ser reponderado o apoio concedido ás colectividades que poderão recolocar o nome da nossa Região, na competição desportiva mais relevante e mediática do nosso País.

A reponderação a que me refiro passaria, duma forma simplista, por uma reposição do apoio já concedido em anos anteriores,

assumido, inscrito no nosso orçamento, nunca contestado, até porque a Região só beneficia, não só pela promoção e divulgação que consegue através do desporto, mas também, como se pode comprovar, em termos financeiros.

Sendo assim, e nunca prejudicando áreas consideradas como obrigatoriamente não descuráveis, e nunca falando nestas áreas de forma absolutamente demagógica, entendo mesmo, que é perfeitamente possível, entendível quando bem explicada e incontestável porque de difícil discordância, ser considerável e sustentadamente incrementado o subsídio atribuído ao futebol profissional, reaproximando-se do anteriormente concedido.

Que esta época desportiva conseguida pelo C.D. Nacional, porque, repito, irrepetível, não desobrigue o Governo Regional a urgentemente rever o apoio ao Futebol Profissional.