Conheça o 11 inicial do Marítimo para a derradeira jornada da II Liga

Já é conhecido o 11 inicial do Marítimo para esta que será a última jornada da II Liga. Os verde-rubros estão obrigados a vencer e esperar que o AVS não vença, para garantir o 3.º lugar e a disputa do play-off de acesso à I Liga.

A equipa comandada por Fábio Pereira é recebida pelas 11 horas, no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, para defrontar o Académico de Viseu.

O 11 inicial sofreu uma autêntica reviravolta com as saídas de Zainadine, René Santos, Bernardo, Euller e Borukov, para as entradas de Jr. Almeida, Diogo Mendes, Francis Cann, Xadas e Higor Platiny.

Marítimo: Samu, Rodrigo Borges, Diogo Mendes, Lucas, Tomás Domingos, Xadas, Jr. Almeida, China, Francis Cann, Guirassy, Higor Platiny.

Académico de Viseu: Gomes Gerth, André Almeida, Arthur Chaves, Messeguem, Quizera, Gautier, Soriano Mané, Miguel Bandarra, André Clóvis, Milioransa e Marquinho.

O jogo é transmitido pela Sport TV 1.