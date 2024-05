Homem e bebé feridos em colisão no Garajau

Uma colisão entre um carro e uma moto, na Estrada do Garajau, no Caniço, causou há instantes dois feridos.

Uma das vítimas era o motociclista, um homem com cerca de 40 anos que apresentava suspeita de fractura num membro inferior, e outra era um bebé com pouco mais de um mês que seguia no carro e que foi transportado ao hospital por precaução.

O socorro aos sinistrados foi assegurado pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.