Numa conferência de imprensa onde marcaram presença a Direcção do Marítimo, o plantel principal da equipa de futebol, equipa técnica e funcionários, o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, começou por falar da agressão ao adepto do Marítimo considerando que "este tipo de comportamento da minha parte não vai voltar a repetir-se. Peço mais uma vez desculpa ao adepto e sua família. A partir de hoje este assunto fica para trás. Nunca ponderei colocar o meu lugar à disposição. A única coisa que ponderei foi não repetir aquilo que fiz"

Depois, o presidente do Marítimo fez um balanço da temporada, referindo que a presença na conferência de todo o universo Marítimo teve como objectivo demonstrar toda a unidade dentro do Marítimo. "Trouxemos para o Marítimo o ADN Marítimo. Fábio, monta por favor uma equipa com o ADN Marítimo Estes jogadores deram tudo durante esta temporada e na próxima época vamos ter uma equipa para subir. Uma palavra para os adeptos que sempre nos acompanharam. Esses foram uns verdadeiros campeões. Hoje, o Marítimo inicia uma nova época, uma época que será da nossa responsabilidade"