JPP destaca investimento na causa animal em Santa Cruz

A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) realizou, hoje, uma visita ao CROA – Centro de Recolha Oficial de Animais – de Santa Cruz, onde Filipe Sousa enalteceu o investimento realizado pelo seu executivo na causa animal.

"Santa Cruz foi e é o primeiro Município da RAM a ter nos seus quadros de pessoal o preenchimento da vaga de veterinário municipal, situação que já ocorre faz cinco anos e cuja orgânica contempla na sua totalidade cinco trabalhadores afectos ao CROA", começou por destacar o ex-autarca e candidato às Regionais de dia 26.

Filipe Sousa apontou, por outro lado, que a Câmara Municipal de Santa Cruz, "assumindo as responsabilidades que lhe estão cometidas por lei e interpretando o sentimento colectivo de que importa defender a higiene e saúde públicas, bem como a segurança das pessoas, mas salvaguardando os direitos dos animais", assumiu como objectivo construir um Centro de Recolha Oficial de Animais do Concelho de Santa Cruz (CROA de Santa Cruz), "de modo a responder mais adequadamente às exigências legais".

Neste contexto, salientou que, durante o biénio de 2023/2024, estas instalações foram alvo de melhoramentos e ampliação, "de forma a dar resposta às necessidades do município e melhorar as condições dos animais ali recolhidos ou alojados, mas também melhorar as condições de trabalho de todos os que ali, diariamente desempenham as suas funções, em prol do serviço público".

A intervenção no CROA representou um "investimento a rondar os 380 mil euros", indicou ainda Filipe Sousa.