Camisola autografada por Ronaldo leiloada a favor da Liga Contra o Cancro

Uma camisola de Cristiano Ronaldo, autografada pelo futebolista madeirense, foi doada por Dolores Aveiro ao Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro que está a promover um leilão solidário online.

Trata-se da camisola 7 da selecção nacional, com que Portugal se apresentou no Mundial de futebol de 2022, disputado no Qatar, competição em que as ‘Quinas’ se ficaram pelos quartos de final, eliminados por Marrocos (0-1).

A iniciativa foi divulgada pela Cabral Moncada Leilões, que se associa à Liga Portuguesa Contra o Cancro. A leiloeira garante que prescinde de todas as comissões de comprador e vendedor a que tem direito de modo a que todas as receitas revertem para a causa social da Liga, cujo trabalho incide no apoio ao doente oncológico, respectivos familiares e cuidadores, na educação para a saúde e em campanhas de prevenção do cancro, para além da prevenção secundária e apoio à formação e investigação em oncologia.

A camisola foi entregue à mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, para ser autografada por Cristiano Ronaldo com o propósito de ser doada à Liga Portuguesa Contra o Cancro para a realização do leilão solidário que já está a decorrer. Abriu esta segunda-feira, ao meio-dia, e termina domingo, 26 de Maio, pelas 21 horas.

Foi lançado por um valor base de 777 euros e a licitação está, 4 horas após a abertura, nos 950 euros. Quem estiver interessado em participar na licitação pode fazê-lo aqui