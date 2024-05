Desafios e processos de ensino e aprendizagem motivam debate em Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos promove, amanhã e depois, no Museu de Impensa da Madeira, o X Seminário de Educação, onde serão aborados os desafios e processos de ensino e aprendizagem, iniciativa que contará com a participação de oradores internacionais.

Refere a autarquia, em comunicado, que "este encontro anual é já uma referência regional que envolve toda a comunidade educativa do concelho de Câmara de Lobos, que conta com uma das maiores comunidades educativas da Madeira, com uma população escolar na ordem dos 5.500 alunos".

O primeiro dia do seminário tem início às 8h30 com a sessão de abertura, segue-se uma conferência aberta com a temática 'A inutilidade dos prémios e castigos' na educação. Foco também para a diferença 'Entre a autoridade e o amor' e ainda um debate sobre o uso da inteligência artificial na educação.

No sábado o as temáticas do Seminário incidem maioritariamente na relação entre os jovens e o mundo online, desde as implicações que acarreta até as dependências e os seus efeitos. Nota também para a aprendizagem da reciclagem com recurso à inteligência artificial.

Todos os estudantes podem participar gratuitamente, para os restantes interessados há uma cobrança de 5 euros mediante inscrição.