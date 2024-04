Câmara de Lobos tem 389 bordadeiras de casa no activo

Câmara de Lobos é o concelho da Região Autónoma da Madeira que mais bordadeira de casa tem no activo. São 389, quase metade do total de profissionais registadas (800).

O Instituto do Vinho, do Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), através da Vogal do Conselho Directivo, Marisa Santos, e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, representada pela vereadora Sónia Pereira, visitaram esta quinta-feira, 25 de Abril, algumas das bordadeiras do concelho no âmbito do Roteiro das Visitas às Bordadeiras de Casa.

Foram percorrias as freguesias do Jardim da Serra e Estreito de Câmara de Lobos, onde residem e trabalham as bordadeiras Zita Abreu dos Santos, Maria Felicidade Mendes e Maria Fernanda Silva, vencedoras de edições passadas do Prémio da Bordadeira, atribuído pelo IVBAM anualmente.

A iniciativa teve como objectivo salientar "o papel fundamental destas mulheres em todo o processo criativo, necessário à execução de uma peça de Bordado Madeira".

A técnica da Divisão de Certificação e Autenticação do Bordado Madeira e Artesanato, Paula Nóbrega, que presta apoio técnico às Bordadeiras, no sentido de as manter informadas e atualizadas sobre as suas reformas, descontos, pontos concretizados, entre outros assuntos, acompanha as visitas.

Segundo dados do IVBAM, a Madeira conta com cerca de 2 mil bordadeiras, mas apenas 800 têm uma actividade regular.