Jovens 'apanhados' em Câmara de Lobos com cerca de 225 gramas de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, ontem à tarde, em Câmara de Lobos, dois jovens, do sexo masculino, com 22 e 26 anos, que foram 'apanhados' em flagrante delito na prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Na operação policial, levada a cabo pela Esquadra de Câmara de Lobos, a polícia conseguiu interceptar os dois jovens na posse de um total de "103,40 doses de haxixe, 104,6 gramas de canabinoides sintéticos denominado 'Gorby Mix', 17,8 gramas de Alpha PHP (vulgo “Bloom”), 204 euros em dinheiro, uma balança de precisão e vários recortes de plástico usados no embalamento de estupefaciente".

Foto PSP Madeira

De acordo com o comunicado da autoridade, os suspeitos foram "constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência, tendo sido libertados por determinação da Autoridade Judiciária competente, ficando a aguardar nessa condição o desenrolar do inquérito".