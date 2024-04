Câmara de Lobos palco da curta-metragem nacional “Doispontozero”

Câmara de Lobos será o cenário para a realização da curta-metragem nacional “Doispontozero” que irá decorrer nos dias 25 e 26 de Abril, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e arredores. A curta-metragem fala sobre Francisco, um sem-abrigo que frequenta assiduamente a biblioteca local, refugiando-se das horas quentes a consumir filmes no conforto de um sofá. A sua rotina sofre uma reviravolta quando a biblioteca começa a oferecer um invulgar serviço aos seus utentes que permite a Francisco engendrar o seu lar no horário de expediente.

Este projeto surge como produto final do Curso Geral "Cinema - do pensamento à ação" desenvolvido pela Universidade Aberta e conta com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual, cuja premissa é promover a descentralização do ensino de cinema e audiovisual. Este curso, para além de vários conteúdos teóricos distribuídos em módulos, como História do Cinema, Argumento, Realização, Produção, Comunicação de Projetos Cinematográficos e Som, para destacar alguns, também confere aos alunos contextos práticos de produção permitindo-lhes ter uma experiência real.

O investimento da Câmara Municipal de Câmara de Lobos neste projeto permitiu que a Madeira fosse o foco da acção da VI edição deste curso, com uma turma constituída maioritariamente de formandos residentes na ilha e que a rodagem fosse realizada neste concelho. A logística e a produção no local, contou com a ajuda de Carlos Barradas, coordenador do Centro Local de Aprendizagem de Câmara de Lobos da Universidade Aberta, e permite trazer à Região o professor e realizador Fouad Nejmeddine, os directores de som Rodrigo Levy e Marta Miguel e o director de fotogratia Juan Garcia Huertas, com produção do professor António Moreira. A concretização das filmagens tem colaboração dos alunos do curso.

A cenografia da curta “Doispontozero” irá beneficiar da arquitectura contemporânea do edifício da Biblioteca Municipal e das belas paisagens paradoxais da Cidade de Câmara de Lobos. Será protagonizada por Jorge Maggiori e pela actriz Laura Mendonça que darão vida a um argumento desconcertante com a assinatura de Luís Carvalho, que pretende levantar questões veementes sobre a atual sociedade digital.

A autarquia de Câmara de Lobos está a apoiar na viagem, alojamento e produção da equipa que vai realizar a curta-metragem. Tem a ver com o protocolo que cooperação que a edilidade tem com a Universidade Aberta (UAb), uma vez que o Centro Local de Aprendizagem da UAb funciona na Biblioteca Municipal.