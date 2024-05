42 mil faltaram à consulta de Medicina Geral e Familiar

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 19 de Maio, dá conta que as ausências injustificadas representaram 10% do total de agendamentos em 2023. SESARAM conta com um quadro de 190 clínicos desta especialidade. “Gosto de sentir que faço parte da vida das pessoas que acompanho”, confessa Teresa Remédios neste Dia Mundial do Médico de Família.

Nesta edição fique a saber que os Doentes acamados enchem corredores da urgência.

Greve torna justiça “um inferno”

Em entrevista ao DIÁRIO, Artur Baptista, do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, considera “justa e legítima” a luta dos funcionários e diz estar disponível para “evitar que haja uma justiça para ricos e outra para pobres”.

Talento de BD

Na rubrica ‘Geração do Futuro’ de hoje conheça o jovem luso-venezuelano Antony Brazão, que descobriu a sua vocação para a banda desenhada na Madeira. "Há momentos em que desenhar é um escape, um castigo ou um compromisso", confessa.

Cristiano Ronaldo mete processo contra loja no Funchal

Descubra que o futebolista exige pagamento de 62 mil euros em rendas.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.