Colisão na Via Rápida deixou mulher ferida

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras ocorrida ontem à noite, na Via Rápida, no Viaduto do Comboio deixou uma mulher de 46 anos ferida.

Para o local foi accionada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, pelas 22 horas, para socorrer a vítima.

Após primeiros socorros, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.