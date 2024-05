Quase 900 pessoas chegaram a bordo do 'Seven Seas Mariner'

O 'Seven Seas Mariner' chegou de Las Palmas, ao porto do Funchal, transportando 891 pessoas a bordo, das quais 434 são passageiros. A sua partida está prevista para as 19 horas, rumo a Portimão.

Este cruzeiro de 24 noites da cidade do Cabo a Lisboa, iniciado a 27 de Abril, fez escala em Walvis Bay, na Namíbia, Luanda, Príncipe, Príncipe, Benin, Ghana, Abidjan, Dakar, Mindelo, La Palma, agora, no Funchal, seguindo-se Portimão e Lisboa, onde acaba esta viagem a 21 de Maio.

O navio volta ao Porto do Funchal no próximo dia 23 de Maio, no âmbito da viagem transatlântica que o leva a Nova Iorque.