“Quem mais tem feito campanha é o Governo Regional”, denuncia Ricardo Lume

A candidatura da CDU às próximas eleições Regionais esteve esta tarde a fazer campanha junto à Estação de Resíduos Sólido da CMF, nos Viveiros.

Ricardo Lume, o nº 2 da lista encabeçada por Edgar Silva (ausente) aproveitou para sublinhar que ali ninguém estranha a presença dos comunistas “porque este é o trabalho de todos os dias da CDU. Não estamos aqui apenas porque há campanhas, estamos aqui porque existem problemas laborais que têm de ser resolvidos e enquanto esses problemas laborais não forem resolvidos a CDU vai continuar aqui a dar a voz aos trabalhadores e ao povo”, disse alto e bom som.

Sustentou que são os trabalhadores da Região “os que sofrem na pele as maiores desigualdades”, fruto da “precariedade laboral” que atinge mais de 23 mil trabalhadores com contrato a termo, e quase 8 mil a recibos verdes, e entre estes denuncia haver 19 mil trabalhadores a viver no limiar da pobreza.

“Não podemos continuar a permitir que quem trabalha está empobrecendo”, declarou.

Realidade que quer ver contrariada com apelo ao voto para mais CDU na Assembleia Regional, “a única força que leva ao Parlamento os problemas dos trabalhadores. Mas não levamos os problemas apenas a cramar, levamos propostas para dar resposta a esses problemas”, garante.

Prova disso diz ser as vitórias que foram alcançadas, para afirmar que “nos últimos anos, não existiu vitória, não existiram avanços para os trabalhadores sem a intervenção decisiva da CDU”.

Reforçou que “se não fosse a luta dos trabalhadores e intervenção da CDU, não tinha passado do papel” algumas conquistas, como “a questão da recuperação das 30 horas de trabalho semanal, a recuperação dos feriados roubados, a recuperação dos 25 dias de férias”, reconquistas que “só foram possíveis porque houve luta dos trabalhadores e houve a intervenção da CDU”.

Chamou ainda a atenção para pormenor que contrasta com a concorrência. “A CDU não tem feito promessas nesta campanha, mas tem-se comprometido, como nenhum dos outros, com os interesses dos trabalhadores e do povo”, garante.

Entretanto, falando directamente aos jornalistas, Ricardo Lume, quando questionado pelo DIÁRIO sobre as incidências destes primeiros dias de campanha eleitoral, no que diz respeito às outras candidaturas, “o que vejo é que quem mais tem feito campanha é o Governo Regional” que acusa de estar a utilizar “os seus meios para fazer campanha pelo PSD. E isto é batota, há aqui uma batota eleitoral que não vem de agora mas que permanece e isso é um descrédito para as instituições democráticas”, afirma.