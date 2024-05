CDU fala em "banalização da corrupção eleitoral" na Madeira

"Há muitos anos que não se verificava uma apropriação de meios públicos por parte dos governantes para benefício próprio na preparação das eleições. E esta utilização de bens e meios públicos é uma prática criminosa que, de novo, se está a vulgarizar nesta Região". Quem o diz é Edgar Silva. O cabeça-de-lista às próximas Eleições Legislativas Regionais falava durante uma iniciativa política de pré-campanha da CDU, promovida este sábado, na zona do Salão, em Santa Cruz.

Na ocasião acusou "os partidos do governo, ou seja, PSD e CDS, com o apoio do PAN" de recorrerem "desavergonhadamente" às "inaugurações, aos beberetes e comesainas, com tudo pago com dinheiros públicos para eventos, aos quais uma certa comunicação social continua a dar todo o destaque".

"Estas práticas de corrupção eleitoral envergonham a democracia", atira Edgar Silva.

O candidato da CDU vai mais longe e diz que "na Madeira, a banalização da corrupção eleitoral, a vulgarização da compra de votos, a instrumentalização do aparelho de Estado em favor dos candidatos que são dos partidos do governo corresponde a um crime, que compensa os infratores".

"Na Madeira, quem pratica o crime de corrupção eleitoral até goza com a Comissão Nacional de Eleições e com os tribunais, porque se consideram acima da lei", insiste.

Para Edgar Silva, "as agravadas formas de corrupção eleitoral só confirmam o 'déficit democrático' na Madeira, como a comunicação social no passado denunciou".