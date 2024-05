Jornadas de Música Histórica da Madeira lançam convite para submissão de propostas

A primeira edição das Jornadas de Música Histórica da Madeira ‘Notas no Tempo’, que terá lugar nos dias 22 e 23 de Novembro de 2024, no Funchal, é o mais recente projecto do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, criado com o propósito de estudar, discutir e preservar o património único da música histórica na Madeira e no espaço atlântico.

Para os interessados em apresentar estudos e projectos relacionados com o estudo da música na Madeira ou no espaço atlântico, serão aceites propostas para comunicações livres a integrar o programa, até ao próximo dia 2 de Junho.

Todas as informações e o formulário para a submissão das propostas estão disponíveis na página do evento, em https://www.conservatorioescoladasartes.com/notas-no-tempo-chamada-para-comunicacoes/.

O programa, ainda em fase de esboço, contará com Salwa Castelo-Branco, professora emérita de Etnomusicologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, para a conferência de abertura. Destaca-se, ainda, a presença de Luzia Rocha e Rui Magno Pinto, investigadores no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM) da Universidade Nova de Lisboa, como palestrantes principais. Para além disso, contará com um conjunto diversificado de actividades, como painéis de discussão, momentos musicais que destacam obras históricas madeirenses e uma atuação especial da Orquestra Clássica da Madeira, indica nota à imprensa.

As inscrições podem ser feitas directamente no site oficial das Jornadas de Música Histórica ‘Notas no Tempo’ (https://www.conservatorioescoladasartes.com/notas-no-tempo) e estão abertas tanto para quem deseja assistir às diversas actividades programadas quanto para os investigadores interessados em apresentar os seus trabalhos.

Este encontro pioneiro, dirigido a historiadores, investigadores, professores, alunos da Universidade da Madeira e alunos finalistas dos cursos profissionais do Conservatório, pretende fomentar um debate rico e abrangente sobre os desafios e as oportunidades na pesquisa e na prática musicológica. Tem como grande objetivo proporcionar a discussão e partilha de conhecimentos sobre a música histórica, centrando-se na Madeira e na sua interação com o espaço atlântico, conclui o Conservatório.