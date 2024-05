PAN Madeira defende apoio à terceira idade

O PAN Madeira, através da candidatura 'Força da Natureza', encabeçada por Mónica Freitas, esteve esta manhã na costa Norte, mais concretamente nos concelhos do Porto Moniz e São Vicente para alertar sobre os desafios do envelhecimento populacional e das respostas ao mesmo.

Para o Partido PAN - PESSOAS - ANIMAIS – NATUREZA, definir estratégias de resposta aos desafios da terceira idade é tão só o mostrar do reconhecimento, do respeito e do agradecimento por uma vida de trabalho e de dedicação que tem de ser cuidada e acarinhada por todos os de direito. Nesse sentido, diz ser "inconcebível que ocorram abusos, passares de responsabilidade e que, actualmente, exista ainda um idoso que seja em situação de vulnerabilidade".

O PAN compromete-se a não deixar ninguém para trás e a lutar, como o faz pelos jovens, por todos os que têm visto a atenção focada única e exclusivamente no turista e no empresário, deixando os madeirenses e porto-santenses e, em especial, os idosos, totalmente desamparados.

“Não surpreende ninguém que o Governo Regional veja só empresários e turistas à frente, mas a verdade é que temos um grave problema na gestão e cuidado à terceira idade, cada vez mais fragilizada e vulnerável. As pessoas vivem mais anos e é crucial e da responsabilidade do governo garantir respostas de proximidade, inclusivas e que permitam uma vida digna e confortável a todas e todos os idosos. Infelizmente, parece que para se envelhecer de forma razoável é preciso ser-se rico e o PAN está totalmente contra isso e defende uma reorganização da rede de apoios, desde o sector público ao investimento nas entidades privadas”, refere a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas

O partido está comprometido com o alargamento da oferta pública de lares e centros de dia, acompanhado de maior fiscalização e envolvimento comunitário e familiar. Nesse sentido, defende também a criação de uma Comissão de Protecção à Pessoa Idosa dotada de meios pessoais e financeiros que permita sinalizar, acompanhar e responder a situações de perigo e de vulnerabilidade, garantindo que ninguém fica para trás. E entre várias e importantes medidas, propõe ainda a reconversão e adaptação do Hospital dos Marmeleiros numa estrutura residencial para idosos, não esquecendo nunca a questão das altas problemáticas.

O PAN Madeira diz estar comprometido com a dignidade na terceira idade e precisa de mais força para levar as suas propostas ao parlamento.