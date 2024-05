Assembleia Geral Eleitoral do Nacional marcada para 17 de Junho

A Assembleia Geral Eleitoral do Clube Desportivo Nacional está marcada para 17 de Junho. Tem como ponto único a Eleição dos Órgãos Sociais para o Triénio 2024-2027, de acordo com a convocatória divulgada esta sexta-feira pelos alvinegros.

“A Assembleia Geral Eleitoral funcionará sem debate, em sessão exclusivamente presencial, nela se procedendo apenas a votação, por voto secreto. A Sessão será dirigida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a quem competirá proclamar os eleitos e dar-lhes posse, após o apuramento dos resultados eleitorais, para o que será coadiuvado pelos restantes membros da Mesa e por um representante de cada lista concorrente”, acrescenta a mesma convocatória.

A convocatória informa, ainda, que a Assembleia Geral Eleitoral do Clube Desportivo Nacional, agendada para o dia 17 de junho de 2024, se realizará de forma ininterrupta entre as 10h00 e as 19h00 na sede social do clube, na Rua do Esmeraldo, no Funchal.

“As propostas de candidatura deverão ser apresentadas sob a forma de lista completa para cada órgão, nos termos e ao abrigo do disposto no Artigo 50°, n° 2 dos Estatutos do Clube Desportivo Nacional (dirigidas ao Presidente da Mesa da AG. . na sede do Clube), indicando o cargo a que cada proposto se candidata, até ao décimo dia que preceda a data marcada para a eleição e terão de ser propostas por, pelo menos, 100 (cem) sócios com capacidade eleitoral ativa”, acrescenta a convocatória da responsabilidade do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Machado.

A participação na Assembleia será admitida a todos os sócios do Clube Desportivo Nacional com a situação regularizada, considerando para o efeito os sócios que tenham pago a quota referente ao mês de maio de 2024.