Fábio Veríssimo para o Marítimo e Miguel Fonseca para o Nacional

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, para o jogo Académico de Viseu- Marítimo, domingo, às 11h00, encontro da 34.ª e última jornada da II Liga. Na presente temporada, o árbitro leiriense apitou o Santa Clara 0 – Nacional 1.

O Marítimo, quarto classificado com 63 pontos, ainda pode chegar ao terceiro lugar – que é ocupado pelo AVS, com 64 pontos – e consequente disputa do play-off de subida com 16.º classificado da I Liga, que é ocupado neste momento pelo Portimonense. Para tal, o Marítimo tem obrigatoriamente que vencer e esperar que o AVS não ganhe o jogo com o Tondela – encontro que será arbitrado por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

Para o Nacional – Mafra, domingo, às 16h30, foi nomeado Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto. O Nacional, que já garantiu a subida de divisão, ainda pode ser campeão. Para tal, tem que vencer e esperar que o Santa Clara, que é líder com mais dois pontos que os alvinegros, não vença o União de Leiria, jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.