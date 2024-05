Lutas pelo pódio e pela permanência em destaque na penúltima jornada da I Liga

A luta pelo pódio e as contas da manutenção, com o Desportivo de Chaves a poder consumar a descida, centram as atenções na 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, com o Sporting já campeão.

Depois de ter festejado o 20.º título de campeão nacional no domingo, após a derrota do Benfica em Famalicão, o Sporting vai visitar, no sábado, o Estoril Praia, que procura pontos para garantir definitivamente a manutenção.

Com os guarda-redes António Adán e Franco Israel lesionados, o jovem Diogo Pinto deverá ser titular na baliza dos 'leões', tornando-se campeão, com o treinador Ruben Amorim a poder estrear outros jogadores no Estádio António Coimbra da Mota.

O Benfica, segundo classificado, vai despedir-se dos seus adeptos no domingo, na receção ao Arouca, que ainda pode chegar ao sexto lugar, atualmente ocupado pelo Moreirense, que tem mais três pontos, e que visita no domingo o já tranquilo Casa Pia.

Na luta pelo terceiro lugar, que pode dar acesso direto à Liga Europa, o FC Porto, terceiro classificado, leva vantagem, com mais um ponto do que o Sporting de Braga, que visita na última jornada, e seis sobre o Vitória de Guimarães.

No primeiro encontro após a tomada de posse de André Villas-Boas como sucessor de Pinto da Costa, os 'dragões' jogam no domingo, no fecho da ronda, o dérbi da cidade Invicta, frente ao Boavista, 14.º classificado, três pontos acima do lugar de acesso ao play-off.

No Minho, joga-se a perseguição ao FC Porto, com o Vitória de Guimarães a receber o vizinho e rival Sporting de Braga, no sábado, num encontro que pode deixar definidos os derradeiros lugares de acesso às competições europeias -- o terceiro lugar e o quarto lugar dão acesso à Liga Europa e o quinto à Liga Conferência Europa.

Com o lanterna-vermelha Vizela já despromovido, o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo classificado, pode ver consumada a descida na sexta-feira, caso não triunfe na receção ao motivado Famalicão, num confortável oitavo posto, sendo que os transmontanos apenas se podem salvar através do play-off com o terceiro da II Liga.

Cinco pontos acima dos transmontanos, o Portimonense, 16.º, ocupa o posto de acesso ao play-off de manutenção e recebe o Rio Ave, 10.º e que assegurou a permanência na última jornada.

Os algarvios jogam no sábado, à mesma hora (15:30) do que o Estrela da Amadora, 15.º, que tem mais dois pontos do que o Portimonense e visita o Vizela, na despedida em casa dos minhotos da I Liga.

O Gil Vicente, 12.º classificado, está cinco pontos acima do Portimonense, e recebe no domingo o Farense, nono, já com a manutenção assegurada.

Em caso de derrota, o Portimonense pode ficar definitivamente condenado a disputar o play-off, caso o Estrela da Amadora e o Boavista pontuem, mas, em caso de triunfo dos algarvios, apenas o Gil Vicente e o Estoril Praia podem assegurar a manutenção, mas terão sempre de pontuar.

Se o Portimonense empatar, Gil Vicente e Estoril Praia asseguraram imediatamente a manutenção, algo que o Estrela da Amadora e o Boavista podem conseguir se vencerem os respetivos jogos.

Programa da 33.ª jornada:

- Sexta-feira, 10 mai:

Desportivo de Chaves -- Famalicão, 20:15

- Sábado, 11 mai:

Vizela - Estrela da Amadora, 15:30

Portimonense - Rio Ave, 15:30

Estoril Praia -- Sporting, 18:00

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:30

- Domingo, 12 mai:

Gil Vicente -- Farense, 15:30

Casa Pia - Moreirense, 18:00

Benfica -- Arouca, 18:00

FC Porto -- Boavista, 20:30