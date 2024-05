Madeira Andebol procura 20.ª Taça de Portugal

O Madeira Andebol SAD vai defrontar nas meias-finais da Taça de Portugal 2023/2024, a formação do Almeida Garret assim ditou o sorteio que hoje teve lugar na sede da Câmara Municipal de Santo Tirso, localidade que irá receber a final a quatro desta prova nos dias 1 e 2 de junho.

Na outra meia-final, defrontam-se Benfica, actual detentor do troféu e Colégio de Gaia. A final está marcada para as 15 horas, do dia seguinte. Relembre-se que as madeirenses venceram desde 1998/1999, 19 troféus, o primeiro precisamente em 98/99 e o último em 2002/2021. Esta competição fecha a temporada.