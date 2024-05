Bilhetes da FPF para final da Taça de Portugal esgotados

Os bilhetes à venda na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a final da Taça de Portugal de futebol, entre o FC Porto e o Sporting no dia 26 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras, estão esgotados.

Segundo a FPF, já só é possível adquirir bilhetes junto dos clubes finalistas, que vendem segundo "os seus próprios critérios e canais", com preços entre os 20 e os 40 euros.

Os últimos bilhetes que estavam disponibilizados 'online' pela FPF esgotaram hoje, com ambos os clubes presentes na final a venderem ingressos por fases, com prioridade para sócios com lugar anual.

A final da Taça de Portugal oporá o Sporting, já campeão da I Liga, ao FC Porto, vencedor das últimas das edições e atual terceiro classificado, no dia 26 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.