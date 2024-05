Mares do Porto Santo com "visibilidade excelente" no segundo dia do Madeira Underwater

O segundo dia do III Madeira Underwater Open Photografy & Video 2024 Championship e primeira Etapa da Taça de Portugal não podia terminar de melhor forma. Tal como dá nota a organização do evento que decorre no Porto Santo, o último dia de captações primou por "condições de visibilidade excelentes e águas nos 19 graus centígrados", proporcionando um "excelente mergulho" para captação das derradeiras imagens que poderão ser submetidas ao júri.

"Para a Taça de Portugal e em fotografia, estão em jogo cinco categorias: peixe, grande-angular, macro, tema e criativo. Para vídeo, temos duas categorias para vídeo: documentário e vídeoclip. No primeiro envolve imagens fora e dentro de água, sendo o segundo, é obrigatório a presença de três partes, peixe, macro e grande-angular, sendo exclusivamente subaquático. O documentário poderá ter até ao máximo de 2 minutos. No vídeo clip, o tempo máximo é de 55 a 60 segundos", esclarece a organização, em comunicado.

Para o Open, e em fotografia, estarão para análise do júri quatro categorias de fotografia e duas de vídeo. No presente open, a grande novidade foi a possibilidade a captura de imagens com recurso a telemóveis.

Após a entrega de todo o material seleccionado pelos concorrentes, caberá ao júri analisar e deliberar, sendo que todos os prémios são por categoria.

Quinta-feira será o dia de anunciar os grandes vencedores do Open e desta primeira etapa da Taça de Portugal.