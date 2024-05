Espanhol e portuguesa já festejam títulos europeus no Porto Santo

Estão encontrado os primeiros campeões da Europa de Master em atletismo de estrada.

A edição de 2024 que tem como palco a ilha do Porto Santo teve a sua primeira prova, logo pelas oito horas da manhã de hoje, e onde contou, desde logo, com apoio dos populares que ao longo da marginal fizeram questão de, não só apoiar os atletas como também dar as boas-vindas a mais um evento internacional a ter lugar na ‘ilha dourada’.

Os 10 quilómetros de corrida de estrada, foi a prova inaugural destes campeonatos e onde teve o espanhol Sergio Salinero Miguel e a portuguesa Andreia Martins como os grandes vencedores e os primeiros campeões da Europa de atletismo de estrada ‘Non Stadia’.

Na prova masculino o espanhol, completou o percurso com o tempo de 32,11 minutos o que lhe garantiu a medalha de ouro em termos absolutos, assim como no escalão Master40. A apenas três segundos ficou o português Davide Figueiredo, que sagrou-se vice-campeão europeu, e vencedor na categoria de +50 anos. Já a fechar o pódio veio a ficar o atleta alemão Jens Ziganke que registou a marca de 32,32 minutos, que permitiu ser o mais rápido entre os atletas de Master35.

Já na prova feminina a festa foi portuguesa, com Andreia Martins a percorrer a distância num tempo de 36,56 minutos, e que lhe valeu o título europeu absoluto e em Master35. A britânica Rebecca Luxton veio a ser segunda classificada e primeiros na categoria +40 anos, registando o tempo final de 39,24 minutos. Já Tânia Cruz, veio a garantir a segunda medalha para a comitiva lusa, ao ser terceira classificada com a marca de 40,33 minutos.

Daqui a pouco, pelas 11 horas, tem lugar a primeira prova da disciplina de Marcha, numa distância de 10 quilómetros.

A consagração dos campeões da Europa, desde primeiro dia de competição, tem lugar pelas 17 horas, no centro da cidade do Porto Santo.