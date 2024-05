'Banco Alimentar' recolhe alimentos nos supermercados da Madeira dias 25 e 26 de Maio

A delegação regional do Banco Alimentar Contra a Fomes promove, nos próximos dias 25 e 26 de Maio, a recolha de alimentos nos supermercados da Região, no que é habitualmente designado por 'Campanha Saco'. Durante esses dois dias, voluntários vão estar à entrada das lojas das principais cadeias de supermercados para sensibilizar a população para a importância do seu contributo, ao mesmo tempo que procedem à recolha dos alimentos doados.

Em nota enviada às redacções, o Banco Alimentar da Madeira aponta que, entre 23 de Maio e 2 de Junho vai decorrer, igualmente, a campanha 'Ajuda Vale', estando os vales com alguns produtos alimentares essenciais à venda nas caixas dos supermercados, produtos esses que serão, posteriormente, entregues no Banco Alimentar.

"Paralelamente, decorre a 'Campanha Online', nas mesmas datas, onde através do site www.alimentestaideia.pt podem ser efectuados donativos de produtos alimentares", refere a instituição.