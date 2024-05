Turistas saltam vedação para aceder a percurso encerrado

São dezenas de turistas que têm desrespeitado a sinalização colocada pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, a dar conta do encerramento do percurso atrás da casa do Cais do Sardinha.

Ainda esta manhã muitos estrangeiros saltaram a vedação para matar a curiosidade e ver o que se encontra naquele pico.

A verdade é que têm sido muitas as quedas ocorridas nesta zona, o que tem mobilizado para o local os Bombeiros Municipais de Machico.

Tal como o DIÁRIO noticiou, ainda esta manhã uma turista caiu neste local e teve de ser socorrida pelos bombeiros, tendo sido evacuada por via marítima numa embarcação do SANAS Madeira.